Via dei Gracchi, rinnovata l’alberata di tutta la strada

Prosegue la messa a dimora su via dei Gracchi dei nuovi Ligustri. Un intervento che rinnova le piante giunte a fine ciclo e rigenera il verde esistente, nell’ottica di rendere sul lungo periodo più vivibile l’intera strada, fulcro di attività commerciali e turistiche.

I 70 ligustri presenti attualmente su via dei Gracchi sono in sofferenza, come riscontrato dalla relazione agronomica redatta dal dott. Agr. Raffaele Fabozzi, a causa dello sviluppo atipico di una chioma a comportamento colonnare, e per via della prossimità alle strutture delle attività commerciali. L’intervento di cura e rinnovamento che il Dipartimento Ambiente sta portando avanti ha previsto la rimozione e contestuale rimessa a dimora dei 70 alberi giunti a fine ciclo, e in più 65 nuovi impianti.

Nuovi alberi ma anche attenta cura: questo intervento prevede l’irrigazione (almeno 20/25 interventi l’anno), il ripristino o sostituzione dei tutori eventualmente danneggiati e delle legature, il controllo della verticalità dell’essenza, la fertirrigazione al termine dell’anno di manutenzione, la sostituzione delle piante non attecchite o essiccate nel corso dei due anni di manutenzione prevista da contratto.

Via dei Gracchi apparirà rinnovata, con 135 alberi di Ligustrum Japonicum sani e in salute, e dialogherà con l’intervento di completo rifacimento dell’asfalto previsto dal Municipio Roma I Centro.

“Stiamo concludendo il rinnovamento dell’alberata su via dei Gracchi, che si incardina all’interno delle grandi azioni di messa a dimora che questa Amministrazione sta mettendo in campo, con un imponente piano di piantagione su tutti i quadranti della città. Un grande investimento in termini di risorse umane ed economiche per rafforzare i servizi ecosistemici che la nostra infrastruttura verde cittadina ci fornisce“, dichiara l’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti, Sabrina Alfonsi.

“Aumentano nettamente i benefici ambientali che questi alberi doneranno d’ora in poi alla via e anche al quadrante intero di Prati: con questo intervento otteniamo infatti un ombreggiamento 459 mq in più, pari a 953 mq, rispetto agli attuali 494 metri quadri. Aumenta anche lo stoccaggio di CO2, 92,9% in più annuo, pari a 7.830 kg per anno, una volta raggiunta l’età adulta, laddove gli attuali alberi ne riescono a stoccare 4060 kg per anno. Il futuro della città è racchiuso nel verde cittadino soltanto rafforzando fortificando questa infrastruttura possiamo rendere vivibile la nostra città nel futuro” conclude l’Assessora.

Mercoledì 13 marzo alle ore 10.15 è in programma un sopralluogo per visitare il cantiere degli interventi di messa a dimora.

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati