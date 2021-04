Via dei Platani e i suoi alberi bistrattati

Ogni giorno e anche per più volte al giorno, ecco arrivare uno spot su Facebook o un Tweet da parte della Sindaca Raggi, ovviamente confezionato dal suo poderoso staff che gli cura la comunicazione e che ha recentemente chiesto scusa per delle imprecisioni a dir poco colossali (come il Colosseo di Roma da non confondere con l’anfiteatro di Nimes).

In questi messaggi ci viene narrata la messa a dimora di migliaia di alberi e la corretta manutenzione degli stessi e delle aree verdi. Raramente, molto raramente si parla del verde della periferia romana e del municipio V in particolare.

Ed è così che stamattina 13 aprile 2021, a seguito di numerose segnalazioni sullo stato pessimo in cui versa via dei Platani, siamo andati a vedere.

Una situazione che lascia pensare che siano in tanti a non conoscere, ma altri, ed è certo, che potevano fare qualcosa in questi anni di monocolore Pentastellato al Municipio e al Comune hanno preferito non impegnarsi sulla questione o, come i vari Dipartimenti, Assessori e Sindaco, impegnarsi in situazioni magari più vicine di altre o per confezionare spot facili facili da parte di quell’esercito di addetti, per cifre astronomiche, alla comunicazione.

Stamattina quindi anche attraverso un video e un’ampia galleria fotografica abbiamo voluto documentare la situazione reale circa lo stato in cui versa via dei Platani nel tratto che da viale P. Togliatti arriva fino a piazza dei Mirti.

Marciapiedi sgarrupati, erbe infestanti e sede stradale a dir poco dissestata… ma quello che ci ha fatto davvero male a noi cultori del verde e dell’ambiente è stato il vedere oltre quaranta alberi mancanti con piazzole cementate e/o asfaltate e tanti tanti altri semistrangolate da gabbie i ferro e tappetini in ghisa che alzati per centimetri dal suolo, costituiscono un PERICOLO REALE per i pedoni.

Ultimamente, ad essere precisi, anche nel municipio V hanno messo a dimora qualche albero, tutti però con un monotutore e qualche volta anche su scivoli e strisce pedonali come quello in via dei Castani/Pzza dei Gerani (immediatamente tolto dopo una diretta video su AbitareA notizie che ha sfiorato in poche ore circa 6.000 visualizzazioni e tante condivisioni e commenti).

Ma adesso basta parole e a Voi la visione di uno spettacolo VERGOGNOSO di entrambi i marciapiedi di via dei Platani.

I residenti si aspettano risposte immediate da parte sia dal Municipio V che della sindaca Virginia Raggi, coadiuvata ovviamente, come avviene negli spot e tweet, dal Presidente della Commissione Ambiente Daniele Diaco e dall’Ass.re Laura Fiorini.

Per ora non ci resta che aspettare un intervento che ci auguriamo sia rapido.

Qui un’ampia documentazione fotografica

https://www.facebook.com/moriconiale/posts/10222656818067554