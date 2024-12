Via dei Quintili, conclusa riqualificazione arborea

Proseguono i lavori del Dipartimento Tutela Ambientale con l’obiettivo di rendere la capitale sempre più verde e sostenibile: da oggi Via dei Quintili, nel municipio V, si arricchisce di cinquantacinque nuovi peri da fiore.

Le piante messa a dimora hanno in parte sostituito ventisei arbusti giunti a fine ciclo e in parte occupato spazi precedentemente vuoti, generando un incremento del patrimonio arboreo della strada.

“La riqualificazione arborea questa volta ha interessato Via dei Quintili: i lavori di messa a dimora dialogheranno con gli altri interventi che il Dipartimento sta conducendo nelle vie della capitale.

Le nuove piante non hanno solamente un valore estetico, ma assumono un’importanza fondamentale sotto il profilo climatico: infatti, l’incremento del patrimonio arboreo consentirà di mitigare gli effetti del cambiamento climatico, aumentando il benessere di tutte le cittadine e cittadini di Roma” ha dichiarato l’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi.

