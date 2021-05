Via dei Sesami a Centocelle quasi in divieto di accesso ai pedoni

Adesso crediamo che basti, in via dei Sesami la misura è ormai colma da anni. Sembra che il Municipio Roma V non abbia nessuna intenzione di risolvere una incresciosa situazione. Eppure a chiederlo sono, tra gli altri, ragazzi e genitori degli studenti che frequentano l’Istituto Comprensivo Sesami e i genitori dei bambini che frequentano il Nido Comunale “L’albero Azzurro “ di via delle Mandragore.

In quest’ultima da mesi manca addirittura la targa della toponomastica in marmo, oggetto probabilmente di un atto vandalico.

Nella strada i pedoni sono praticamente allontanati dal tappeto quotidiano fatto di fazzolettini e profilattici, indici del gradimento che questa stradina ha per i consumatori di sesso a pagamento che amano utilizzare quante operano sulla vicina Palmiro Togliatti, una circostanza che se non fosse drammatica e da anni fuori controllo, ci porterebbe anche a fare delle gratuite e irriverenti battute.

Ma non è solo questo il tema delle segnalazioni che arrivano alla redazione di AbitareA e infatti molte riguardano i due spazi verdi totalmente abbandonati e con l’arrivo della calura estiva, a rischio d’incendio.

Inguardabile e impraticabile è anche il marciapiede, e sottolineo: impraticabile. Riuscirà il Municipio competente a provvedere sia per la situazione del verde che per la targa stradale. Fazzolettini e profilattici invece sono competenza Ama.

Dimenticavamo di precisare che su via dei Sesami c’è una telecamere, una di quelle che i cittadini quando sono costretti impotenti a subire degrado e atti vandalici, invocano! Ma che in questo caso non sta producendo nessun risultato.

Diretta Video

