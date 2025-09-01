Via del Corso, shopping con carta rubata: arrestata 56enne cilena

Si aggirava tra gli scaffali di un negozio in via del Corso come una normale cliente, scegliendo accuratamente utensili da cucina. Ma dietro quella tranquilla scena di shopping si nascondeva una truffa: la carta di credito con cui stava pagando era stata rubata pochi minuti prima a una 51enne romana.

A sorprendere la donna, una 56enne cilena già nota alle forze dell’ordine, sono stati i Carabinieri della Stazione San Lorenzo in Lucina, che l’hanno fermata subito dopo l’acquisto di circa 400 euro di merce.

Non era la prima volta: la donna, infatti, era già sottoposta all’obbligo di firma per un precedente arresto risalente a gennaio. Gli accertamenti hanno confermato i sospetti: la carta era proprio quella sottratta poco prima alla vittima, che ha poi formalizzato denuncia.

Per la 56enne sono scattate immediatamente le manette. Accompagnata in Tribunale, è stata processata per direttissima: il giudice ha convalidato l’arresto, confermando i gravi indizi di colpevolezza a suo carico.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.