Vía Fontechiari: si lavora per cercare di completare il Progetto

Abitare A segue da tempo l’annosa vicenda di via Fontechiari insieme ai Cittadini, al CdQ e fino a pochi mesi fa con l’indimenticabile Bruno Cialini. Nella foto è insieme a Federica Angeli, allora referente dell’ex Sindaco Raggi per le Periferie durante un sopralluogo sullo stato di abbandono dei locali realizzati durante il progetto del 2006 che riguardava la ristrutturazione e il recupero dei locali dell’Autoparco Comunale dismesso che si trovava sotto il complesso delle case ERP di viale della Primavera/Fontechiari/Guarcino/Carpineto.

Con il cambio della amministrazione municipale e comunale l’assessore al Bilancio e al Patrimonio Sergio Scalia si è immediatamente attivato per verificare la possibilità di poter finalmente portare a termine un progetto ancora ambizioso per l’intero quartiere e non solo.

Dal sopralluogo effettuato un paio di settimane fa e che ha visto la presenza del Presidente Caliste e di gran parte della sua Giunta, del Funzionario dell’UOT Conti e del responsabile del Verde, è già stato dato un ottimo segnale, con la potatura dei pini e la pulizia degli spazi esterni.

Ovviamente adesso si tratterà di verificare la situazione tecnico/amministrativa legata ai lavori passati, sospesi e mai collaudati e qui un impegnativo lavoro attenderà l’assessore Scalia, deciso comunque insieme all’assessore ai LL.PP. Lostia e al presidente Caliste a recuperare un bene pubblico caduto di fatto quasi nel dimenticatoio da oltre dieci anni.

AbitareA come sempre continuerà a vigilare e a pungolare Municipio e Comune.

