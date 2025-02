Via Giulia e il Ghetto ebraico, il Comune accelera sul piano anti-traffico

Roma cambia pelle. Il traffico selvaggio e il parcheggio indiscriminato, che da anni soffocano l’Ansa Barocca del Tevere e il Portico d’Ottavia, stanno per diventare un ricordo.

Il Campidoglio ha premuto l’acceleratore su un progetto che mira a liberare questi angoli di storia dalla morsa delle auto, restituendoli a cittadini, visitatori e alla loro stessa bellezza.

Non è solo un’idea, ma un piano concreto, sostenuto trasversalmente da maggioranza e opposizione, uniti nella visione di una Roma più vivibile, sicura e sostenibile. Il cuore dell’iniziativa? La creazione di isole ambientali che cambieranno radicalmente la mobilità in via Giulia e nel Ghetto Ebraico.

Portico d’Ottavia: il parcheggio selvaggio diventa storia

Basta con le auto che trasformano un luogo carico di memoria in un parcheggio disordinato. Nel Portico d’Ottavia le regole cambiano: potranno circolare solo i mezzi autorizzati, e la velocità sarà limitata a 30 km/h.

“Non possiamo più tollerare che questo patrimonio venga ostaggio delle auto”, spiega il consigliere Mariano Angelucci, presidente della commissione Turismo.

Ma la battaglia non finisce qui: anche largo 16 ottobre 1943, teoricamente pedonale, è troppo spesso preda di furgoni e veicoli in sosta selvaggia. Ecco perché il Comune ha deciso di rafforzare i controlli, ponendo fine a un’anarchia che da troppo tempo regna indisturbata.

Nel frattempo, il Municipio I lavora in parallelo per riqualificare l’intera area. Non solo più decoro e sicurezza, ma anche interventi mirati sulle infrastrutture e i servizi, per migliorare la vita di chi abita, lavora e visita uno dei luoghi più suggestivi della Capitale.

Via Giulia e l’Ansa Barocca: il traffico arretra, la storia avanza

Non sarà solo il Ghetto a cambiare volto. Anche via Giulia, simbolo della Roma rinascimentale, vedrà il traffico drasticamente ridotto grazie alla creazione di una nuova isola ambientale.

Il parcheggio interrato già esistente permetterà di limitare le auto in superficie, mentre il progetto si focalizza su un utilizzo più razionale e armonioso dello spazio urbano.

Ma il vero tocco di modernità sarà l’introduzione di una segnaletica digitale intelligente, pensata per unire tecnologia e cultura. Non solo informazioni pratiche per turisti e cittadini, ma anche un racconto digitale della storia e dell’archeologia di questi luoghi unici.

Residenti preoccupati: “Non vogliamo diventare fantasmi”

Se la trasformazione piace a chi sogna una Roma più vivibile e turistica, i residenti lanciano un allarme. Temono che, tra isole ambientali e restrizioni al traffico, il quartiere finisca per diventare una vetrina per turisti a discapito di chi ci vive davvero.

“Non vogliamo essere dimenticati. Questa è casa nostra, non solo un’attrazione da cartolina”, gridano in una recente manifestazione.

La sfida, ora, è trovare un equilibrio tra tutela del patrimonio e qualità della vita. Il cambiamento è iniziato, ma la vera partita si gioca su come sarà gestito.

