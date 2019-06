Via Guglielmo Sansoni riaperta al traffico

Riportiamo qui di seguito, integralmente e a futura memoria il “trionfale” post su Facebook della sindaca Raggi, in visita ieri, 21 giugno 2019, con il presidente del Municipio Boccuzzi in via Guglielmo Sansoni a Tor Sapienza (di cui abbiamo scritto più volte su questo giornale).

“Una discarica a cielo aperto, abbandonata per anni, – esordisce la Sindaca – è tornata a essere una strada pienamente percorribile dai cittadini del quartiere Tor Sapienza, alla periferia est della città. Via Guglielmo Sansoni viene riaperta al traffico e alla circolazione, diventando finalmente agibile.

“Era stata chiusa per consentire ad Ama di rimuovere materiali di ogni genere, inclusi rifiuti bruciati, e per ripristinare il corretto funzionamento dell’impianto fognario. Il tempo dedicato alla bonifica dell’area ha consentito di rifare totalmente i canali di scolo presenti sul lato del campo rom di via Salviati, che erano stati completamente distrutti.

“Gli agenti della Polizia Locale continueranno ad assicurare la sorveglianza sul posto, attività che si è avvalsa anche del contributo dei militari della Brigata Sassari: verrà infatti mantenuto il parcheggio davanti al campo per verificare che i veicoli in arrivo non conferiscano in modo illecito materiali e rifiuti, e per scongiurare il fenomeno dei roghi tossici.

“Restituiamo – conclude la Raggi – decoro e agibilità a un’area della città, riportando la legalità e garantendo ai cittadini la possibilità di vivere dignitosamente.”

Una domanda sorge spontanea in noi e nei cittadini: quanto durerà?