Via i freni alle rinnovabili: il Tar cancella la stretta delle Regioni

Una sentenza destinata a lasciare il segno nella corsa italiana verso la transizione energetica. Con il provvedimento n. 9155, il Tar del Lazio ha annullato due passaggi chiave del “Decreto Aree Idonee”, ribaltando la discrezionalità concessa alle Regioni nella scelta dei siti per impianti fotovoltaici ed eolici.

Una decisione accolta come una vittoria non solo dal fronte delle rinnovabili, ma anche da chi, da anni, denuncia i ritardi e gli ostacoli normativi che bloccano lo sviluppo delle energie pulite.

A trascinare la questione in tribunale è stata l’Associazione nazionale energia del vento (Anev). Secondo i ricorrenti, quei commi del decreto – il 2 e il 3 dell’articolo 7 – rappresentavano un freno ingiustificato all’iniziativa imprenditoriale e alla libertà di investimento in impianti green.

Il Tar ha dato loro ragione, riconoscendo l’incompatibilità delle restrizioni regionali con la cornice legislativa nazionale.

Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, ha preso atto della sentenza parlando di un provvedimento “voluminoso” che, pur annullando parzialmente il decreto, riafferma un principio chiave: le aree previste per legge per l’installazione di impianti rinnovabili non possono essere limitate arbitrariamente dalle Regioni.

Dal mondo ambientalista il clima è tutt’altro che dimesso. Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente, ha parlato apertamente di “grande vittoria per la lotta alla crisi climatica, per l’indipendenza energetica del Paese e per l’abbassamento delle bollette che gravano su famiglie e imprese”. Parole che evidenziano come il tema non sia solo giuridico, ma soprattutto politico e sociale.

“Il Mase – aggiunge Ciafani – proceda velocemente a riscrivere il decreto, e le Regioni si adeguino. Basta con il veto nascosto sotto l’etichetta del paesaggio, quando abbiamo accettato per anni devastazioni ben peggiori in nome di interessi meno nobili”.

Ora la palla torna al governo, chiamato a correggere un decreto nato con l’intenzione di accelerare, ma che rischiava invece di trasformarsi in un freno. La sfida è aperta: trovare un equilibrio tra tutela del territorio e sviluppo sostenibile, tra velocità autorizzativa e rispetto delle norme.

