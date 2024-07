Via libera al Museo del Ricordo a Roma

La Società di Studi Fiumani col presidente Giovanni Stelli e il suo Archivio Museo storico di Fiume diretto da Marino Micich esprimono grande soddisfazione per il voto unanime della commissione Cultura del Senato al disegno di legge per l’istituzione a Roma del Museo del Ricordo. Il disegno di legge era stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2024.

La Società di Studi Fiumani riconosciuta col suo Archivio Museo di Fiume dalla Legge 92/2004, ringrazia la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano e il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca per aver voluto fondare una nuova istituzione, più che necessaria, che guarda al futuro.

Si tratta di una iniziativa eccezionale che consegnerà alla storia d’Italia ed europea, in maniera ufficiale e definitiva, la civiltà fiumana, istriana e dalmata di carattere italiano, assieme alle tragedie delle foibe e dell’esodo dei 300.000 giuliano-dalmati.

Una storia di grandi tradizioni che il comunismo jugoslavo del Maresciallo Tito non è riuscito a estirpare del tutto dopo la Seconda guerra mondiale e che la Repubblica Italiana ha onorato con “Il Giorno del Ricordo”. In questo modo l’Istria, Fiume e la Dalmazia non verranno mai dimenticate.

