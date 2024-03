Via libera dalla Giunta capitolina, al progetto per il PalaCorviale

Via libera dalla Giunta capitolina al progetto definitivo per il completamento del PalaCorviale, il Palazzetto dello Sport con parco sportivo di via Maroi. Un progetto da quasi 10 milioni di euro che fa parte delle varie opere previste dal Piano Urbano Integrato (Pui) per Corviale, di cui alcune già partite, uno dei tre finanziati dal Pnrr insieme a quello relativo ai cantieri di Tor Bella Monaca e a quello per gli interventi in partenza nell’area del Santa Maria della Pietà.

Si tratterà di un impianto polifunzionale a basso impatto ambientale su un’area di 15mila mq, tra cui 2.500 dedicati alla struttura coperta destinata a ospitare 700 spettatori e dotata delle più moderne soluzioni nel campo del risparmio energetico, 3.400 mq interessati dalla rigenerazione e il ripristino di aree verdi e il resto previsti per parcheggi e altri spazi pubblici.

Secondo il Sindaco Roberto Gualtieri: “Stiamo dando il via alla rigenerazione urbana di quartieri che attendevano da anni un rilancio. A Corviale partiranno a breve i lavori per trasformare in realtà un’altra delle tante promesse mancate fatte per anni a questa città, il Palacorviale. Adesso si fa sul serio: c’è la volontà, c’è il progetto, ci sono i soldi e quindi costruiremo una struttura moderna e sostenibile a rappresentare uno spazio pubblico di rinascita per l’intero quadrante, generando inclusione e socialità grazie alle tante discipline diverse che potrà ospitare. Una straordinaria opportunità di rigenerazione urbana all’interno di un Piano Urbano Integrato che prevede vari altri interventi in grado di cambiare concretamente il volto di questo quartiere”.

“A Roma prosegue senza sosta la riapertura di impianti chiusi e la costruzione di nuovi. Dopo aver riaperto il PalaTiziano, finanziato i nuovi impianti di Colli d’Oro e Cesano, adesso la nuova sfida è quella del PalaCorviale. Con la riunione di Giunta di ieri abbiamo approvato il progetto definitivo dei lavori per la realizzazione dell’impianto di via Maroi, in un quadrante di città dove serve un luogo dove fare sport ma che sia anche un punto d’aggregazione.

Il progetto, finanziato con quasi 10milioni di euro del Pnrr, prevede il recupero di un’area pubblica inutilizzata e la costruzione di un impianto sportivo multidisciplinare dedicato alla pallacanestro, alla pallavolo, al badminton, alla ginnastica, al calcio A5, agli sport rotellistici, alle discipline fijlkam e all’arrampicata sportiva.

La realizzazione del PalaCorviale, oltre 2mila metri quadrati con circa 700 posti a sedere, s’inserisce in un lavoro più ampio che con il sindaco Gualtieri stiamo portando avanti nella Capitale finalizzato alla riapertura di impianti sportivi chiusi e alla costruzione di nuove strutture. Le ragazze e i ragazzi della Capitale, a prescindere da dove vivono e da quanti soldi hanno in tasca, dovranno avere tutti a disposizione uno spazio per fare sport se lo vorranno. Così come le società sportive dovranno avere dei punti di riferimento sempre aperti dove svolgere le loro manifestazioni e magari, perché no, creare vivai per i nuovi campioni di domani”. È quanto dichiara Alessandro Onorato Assessore di Roma Capitale ai Grandi eventi, Sport, Moda e Turismo.

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati