Via Nazionale, tenta di rubare la bici elettrica a un rider: arrestato 27enne

Ha aspettato l’attimo giusto, puntando quella bicicletta elettrica lasciata per pochi minuti sul marciapiede di via Nazionale. Un gesto rapido, studiato, approfittando del tempo necessario al rider per entrare nel fast food e ritirare una consegna. L’accaduto, nella tarda serata di ieri lunedì 2 febbraio.

Ma il piano si è fermato sul nascere: a pochi metri, una pattuglia dei Carabinieri stava già osservando i suoi movimenti.

Il mezzo, una e-bike utilizzata quotidianamente per le consegne a domicilio e dal valore tutt’altro che trascurabile, era stato parcheggiato momentaneamente davanti al locale.

Il ladro, un 27enne di origine egiziana, si è avvicinato con disinvoltura e se n’è impossessato in pochi secondi. Una manovra fulminea che, però, non è sfuggita ai militari in servizio di perlustrazione nella zona.

I Carabinieri sono intervenuti immediatamente, sbarrandogli la strada prima che potesse confondersi nel traffico del centro e far perdere le proprie tracce.

Il giovane è stato fermato e condotto in caserma per gli accertamenti di rito. Dai primi controlli è emerso che l’uomo ha precedenti specifici per reati contro il patrimonio.

Per lui è scattata l’accusa di furto aggravato. In attesa della convalida del fermo da parte dell’Autorità Giudiziaria, il 27enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza.

La bicicletta elettrica è stata invece immediatamente restituita al legittimo proprietario, che ha potuto riprendere il turno di lavoro senza subire un danno che avrebbe inciso pesantemente sulla sua attività quotidiana.

