Via O. Petrini. Problema irrisolto. Da 10 anni almeno

Stamattina, 22 maggio 2020, Fb mi ha riproposto sulla mia pagina un problema di un lavoro di manutenzione ad una caditoia, già segnalato all’allora Municipio Roma VI nel 2010.

Si trattava dell’allagamento della strada a causa di problemi costruttivi ad un tombino realizzato successivamente alla realizzazione della strada, via Oberdan Petrini, per la precisione.

Da allora le segnalazioni attraverso articoli su Abitare A, supportati da foto e video, ad ogni precipitazione atmosferica NON SI SONO CONTATE PIÙ. Il problema lo abbiamo portato anche in Aula Consiliare e per più volte, sia come Comitato Senso Civico 2.0 e CdQ di Villa De Sanctis e sia come testata giornalistica che da sempre si occupa di tematiche relative al territorio, fino ad ottenere sul posto in data 3 gennaio 2019 una Commissione congiunta LL.PP. e Ambiente e che ha visto la presenza oltre che dei due presidenti delle stesse Christian Belluzzo e Cosimo Puliti, nientemeno che dell’Assessore Arch. Paola Perfetti.

Forse non ci si crederà, ma si trattava di un problema la cui soluzione è tutt’altro che complessa e richiedeva un relativo impegno economico (poche migliaia di €uro)… Ma la soluzione è a tutt’oggi di là da venire.

Fb stamattina ci ha ricordato implacabilmente che né all’ex municipio VI e ne all’attuale V, hanno mai lavorato in base ad “un cencio di elenco per le priorità“. Dimenticavo: nessuno dei problemi segnalati e accertati il 3 gennaio 2020 dalle Commissioni Consiliari Permanenti è stato preso in considerazione e risolto.

Eppure si chiamano Amministratori… ma non scherziamo.