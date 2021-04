Via Olcese, strada senza uscita a Tor Tre Teste 

Ho un appuntamento in via Olcese. Con la macchina transito per via Tovaglieri avendo alla mia sinistra la Chiesa Dio Padre Misericordioso. Sulla mia destra c’è un cartello che mi obbliga ad andare dritto (foto), non posso svoltare a destra per parcheggiare in via Olcese e lungo via Tovaglieri nella discesa trovo parcheggio presso la Conad.

Cerco l’indicazione toponomastica della via che mi interessa, è sbiadita…. forse manca di un po’ di vernice per rinverdire la scritta ( foto).

Vedo anche tante macchine parcheggiate sulla destra, ma se possono transitare solo i residenti con strada chiusa, con divieto di parcheggio su ambo i lati permanente, con pericolo per uscita alunni dalla scuola, chi osa fare tanto? (foto).

Osano, osano, tanto che può accadere?

Concluso il mio appuntamento, torno a piedi verso la mia macchina e per terra noto del marmo, saranno anche qui dei resti dell’antica Roma?

D’altra parte questa è zona di scavi e ritrovamenti.

No!! È solo la targa segnaletica con relativo marmo distrutto e mezzo nascosto nell’erba che indicava…. via Tovaglieri ( foto).

Chi e quando ha divelto il palo?

Chi ha rotto il marmo?

Quanto tempo rimarrà per terra?

Forse chi si occuperà di ripristinare la targa del parco Palatucci, ripristinerà anche quella di via Tovaglieri? Oppure chi di dovere continuerà a non occuparsi né dell’una né dell’altra?

Vedremo e riferiremo.