Via Ottaviano restituita ai cittadini

Il Sindaco Roberto Gualtieri ha visitato ieri mercoledì 11 dicembre via Ottaviano, dopo il restauro iniziato il 4 marzo scorso e durato quasi 10 mesi.

La ritrovata ampiezza della grande arteria commerciale è la caratteristica principale dei lavori realizzati in vista del Giubileo.

L’intervento ha permesso di rinnovare completamente la pavimentazione in sampietrini, con l’eliminazione del dislivello centrale e la creazione di una carreggiata unica.

La strada, grazie all’allargamento dei marciapiedi e la posa di nuove alberature, piante, fiori e sedute in marmo, è ampiamente pedonalizzata e si presenta ora in tutta la sua estensione.

Via Ottaviano è stata restituita ai cittadini con una simbolica passeggiata del Sindaco Gualtieri, in compagnia dell’assessora all’Ambiente Sabrina Alfonsi.

“Via Ottaviano – ha detto il Sindaco Roberto Gualtieri – è diventata un boulevard, un salotto, una piazza lineare. Restituiamo alla via un ruolo e un’importanza che prima non riusciva ad avere.

Siamo contenti che il giudizio dei commercianti e dei residenti sia molto positivo: ci conforta che tutti abbiano convenuto sul fatto che i sacrifici di questi mesi di cantiere non sono stati vani, e c’è un risultato che giustifica quel temporaneo disagio del cantiere.

Questo intervento è il modello della filosofia della nostra scelta, di avere coraggio di fare le trasformazioni. Ci sono alcuni piccoli dettagli che verranno ulteriormente aggiunti, come le rastrelliere delle biciclette, ma già si vede la qualità dell’intervento. Se necessario, faremo ulteriori aggiustamenti”.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.