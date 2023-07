Via Prenestina, lavori sui binari: rete tram riparte martedì 11 luglio

Circa 100 metri di binario sotto il cavalcavia FS di via Prenestina sono in sostituzione.

Lo comunica ATAC, sottolineando che il provvedimento ha anticipato gli interventi programmati di riqualificazione della rete tranviaria per riportare la velocità della tratta a quella di progetto.

Poiché il tratto di binario interessato viene utilizzato sia come itinerario di linea che come percorso di istradamento verso i depositi e i capolinea, durante la durata dei lavori è stato necessario sospendere l’intera rete tram. Di conseguenza, le linee 2, 3, 5, 14 e 19 sono svolte con autobus.

Il servizio sulla rete tram – originariamente previsto in ripartenza per domenica 9 – riaprirà martedì 11 per le complessità delle attività di scavo e di rispetto di sottoservizi di terzi non segnalati.

Tutte le informazioni sui servizi sostitutivi verranno pubblicate sul sito atac.roma.it e sui canali social di infomobilità.