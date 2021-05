Via Romolo Balzani e dintorni nel quartiere Villa De Sanctis

Oggi 23 maggio 2021 è una delle tante domeniche mattina e siamo ormai giunti a pochi mesi dal rinnovo sia dell’amministrazione Capitolina e sia di quelle Municipali. È tempo quindi di iniziare a fare un minimo di bilanci e vogliamo iniziare dal Quartiere di Villa de Sanctis che è ad un tiro di schioppo dalla sede municipale di via di Torre Annunziata, dove da quasi cinque anni “regnano“ incontrastati il presidente Giovanni Boccuzzi e la sua squadra di eletti e nominati.

Il quartiere paga uno stato di abbandono pressoché totale e questo ad eccezione di alcuni lavori su cui però come al solito c’è un difetto di comunicazione, e questo è fatto grave per una compagine che aveva messo al primo punto del loro programma proprio la trasparenza e la partecipazione attiva dei cittadini, che invece sono state pressoché inesistenti.

Basti pensare che una richiesta circa gli allagamenti di via Oberdan Petrini ad ogni pioggia è stato più volte portato in Aula Consiliare da noi di Abitare A, fino ad ottenere una commissione congiunta LL.PP. e Ambiente sul posto: una quindicina di consiglieri, presidenti delle due commissioni e nientemeno che l’ex Assessore, l’Arch. Paola Perfetti.

Era il 3 gennaio 2019. I partecipanti verificarono anche l’ammaloramento del marciapiede di via Francesco Ferraironi e altre situazioni di degrado. Bene, sono stati progettati lavori per 500.000 euro, fatto il Bando di Gara e probabilmente assegnato. Ma nonostante la richiesta di notizie al nuovo assessore R. Capoccioni attraverso email, nulla è dato sapere.

Sul decoro ed il verde del quartiere abbiamo notizie più fresche, visto che abbiamo avuto la possibilità di interloquire direttamente con l’assessore Stefano Cicerani che, dopo il taglio dell’erba in piazza Pio Pecchiai e aiuole vicine, in questi giorni ci ha assicurato anche sulla prossima sistemazione del l’aiuola tra via Balzani e via Ferraironi. Ci ha anche assicurato che sono in gara d’appalto i nuovi giochi da riposizionare nello spazio bimbi di via Romolo Balzani in cui per motivi di sicurezza è rimasta solo un’altalena.

Non si sa purtroppo nulla “per ormai cronici difetti nella comunicazione” circa la messa in sicurezza delle cavità su via Balzani e sul rifacimento di quanto nello spazio c’era, prima che il pericolo della cavità sottostante portasse all’interdizione dello stesso, ovvero una pista ciclabile per bambini con tanto di segnaletica orizzontale e verticale.

Aspettiamo una comunicazione.

IL VIDEO

https://www.facebook.com/382003078596292/videos/502081447654543