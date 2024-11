Via Trani, al via la realizzazione del nuovo parco

“Stamane abbiamo consegnato l’area verde di via Trani alla società che eseguirà i lavori per la realizzazione di un nuovo parco, grazie a un finanziamento di 500 mila euro ottenuto dall’Assessorato all’urbanistica di Roma Capitale e dal Municipio” si legge sui canali social dell’assessore all’ambiente del V Municipio Edoardo Annucci.

Il riferimento è quello al progetto per cui era stato effettuato un sopralluogo il 24 aprile e del quale avevamo già dato notizia in un nostro articolo dell’epoca.

Ora forse la realizzazione prenderà effettivamente il via. Un’area verde attrezzata e un playground con giochi, ma anche spazi per eventi e attività culturali per andare incontro alle richieste avanzate dal comitato di quartiere “Quarticciolo Ribelle”.

I lavori avranno un costo di 500 mila euro e saranno realizzati con fondi del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, ottenuti dal Municipio tramite il Dipartimento Programmazione e attuazione urbanistica di Roma Capitale.

Secondo quanto indicato dallo stesso Annucci, i lavori dureranno 90 giorni. Nello stesso lasso di tempo il Municipio dichiara di volersi attivare per la “definizione di un patto di collaborazione con gli enti del terzo settore attivi nel quartiere“.

“Finalmente in quest’area che i cittadini hanno intitolato al partigiano Modesto Di Veglia avremo spazi per i bambini, per lo sport e le attività culturali.” la dichiarazione del Presidente del V Municipio Mauro Caliste, che aggiunge “Sarà realizzato intorno al giardino anche dei marciapiedi accessibili anche alle persone disabili“.

