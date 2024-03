Via Ugo De Carolis, rinnovata l’alberatura. Continua la messa a dimora di nuovi alberi nella città

Un nuovo importante intervento di messa a dimora nell’ambito del piano di forestazione stradale cittadino, inaugurato oggi su via Ugo De Carolis in municipio XIV, alla presenza dell’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi.

“Sono 136 i nuovi Ligustri messi a dimora, che sostituiscono gli 85 alberi preesistenti giunti ormai a fine ciclo. Un intervento di rinnovamento dell’alberata atteso da tempo, che mira a rafforzare i servizi ecosistemici donati dalle piante per rendere, sul lungo periodo, più sostenibile la Capitale, aumentando di 360 mq l’ombreggiamento stradale, con un passaggio dai precedenti 600mq agli attuali 960mq di ombra fruibile per i cittadini, aumentando del 190% la CO2 stoccata, passando dai precedenti 2.720 kg/anno agli attuali 7.888 kg/anno”. Dichiara l’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti, Sabrina Alfonsi.

“Questa messa a dimora dialoga con gli interventi già effettuati o in previsione in questo quadrante: i 129 Ligustri rimessi a dimora in via della Balduina lo scorso anno; i 52 Crataegus Azalorus in via Nicolai, in sostituzione dei 42 giunti a fine ciclo; il rinnovamento dell’alberata in via dei Gracchi, in primo municipio, dove i 70 ligustri esistenti sono stati sostituiti con 135 nuovi alberi della stessa specie, raddoppiando il numero di piante presenti e i benefici ambientali forniti. È previsto in autunno l’intervento di rinnovamento dell’alberata di via Frigeri, dove verranno piantati 134 alberi”. Aggiunge l’Assessora.

Anche in questo caso, la cura prevede l’irrigazione (almeno 20/25 interventi l’anno), il ripristino o sostituzione dei tutori eventualmente danneggiati e delle legature, il controllo della verticalità dell’essenza, la fertirrigazione al termine dell’anno di manutenzione, la sostituzione delle piante non attecchite o essiccate nel corso dei due anni di manutenzione prevista da contratto.

Erano presenti al sopralluogo Enrico Sabri, Vicepresidente del Municipio XIV, Daniele Giustozzi, presidente della commissione municipale Ambiente e Lorenzo De Santis, presidente della commissione Lavori Pubblici.

