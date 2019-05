Viabilità in via dei Castani, ingorgo di riunioni e strane coincidenze

Sulla viabilità in via dei Castani e dintorni la Commissione Municipale vuole vederci chiaro e discuterne. ”

A onor di cronaca – assicura Maura Lostia del PD – quell’odg l’ho chiesto io 15 giorni fa a seguito di una commissione sempre da me richiesta il 13 marzo in cui gli uffici sono stati molto vagh”i.

In data 21 maggio comunque Christian Belluzzo la convoca per il 29 maggio invitando tutti i soggetti Municipali, del dipartimento e Capitolini al fine di avere risposte ai dubbi sollevati da cittadini, associazioni e comitati nelle due Assemblee precedenti. Entrambe pubbliche, di cui l’ultima in Piazza dei Mirti.

Ma il Belluzzo con il suo repentino passaggio dal M5S ai FD’I è ormai per gli schemi grillini, è considerato un nemico da ostacolare sempre e comunque, anche nel caso che proponga cose positive. Ed ecco quindi che il neopresidente della Commissione Mobilità arch. Calabrese, fresco sostituto di Enrico Stefàno convoca in data 23/5 una Comm.ne con lo stesso OdG e per la stessa data.

È ovvio che, visto che gli invitati dell’Amministrazione sono gli stessi… l’intento è spudoratamente quello di inficiare il tentativo di parlare di via dei Castani, prima che nel pomeriggio dello stesso giorno 29 maggio presso la Casa della Cultura in via Casilina abbia luogo un incontro in cui l’Assessore Meleo, l’attuale Presidente dell’Aula Consiliare Enrico Stefano (chiamato a sostituire l’Avv. De Vito) e il Presidente Municipale Rag. Boccuzzi … tenteranno di convincere i partecipanti sulla bontà del loro progetto “Castani“