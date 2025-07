Viaggiavano da Roma con la droga in valigia: 70 chili di hashish bloccati alle porte di Palermo

Viaggiavano come turisti, ma i loro trolley non contenevano vestiti: erano pieni di droga. Quattro uomini, tutti originari di Roma, sono stati arrestati dalla Guardia di Finanza di Palermo con un carico di oltre 70 chili di hashish, nascosto con cura all’interno di trolley da viaggio e un borsone. Un vero e proprio trasporto su gomma di sostanze stupefacenti, sventato grazie all’intuito dei militari durante un controllo su strada alla periferia del capoluogo siciliano.

L’operazione, condotta dal nucleo di polizia economico-finanziaria, è scattata quando un’auto sospetta è stata intercettata lungo una delle principali arterie di accesso alla città. I finanzieri, insospettiti dal comportamento nervoso dei passeggeri, hanno deciso di approfondire il controllo.

I sospetti sono cresciuti quando è emerso che due dei quattro uomini avevano precedenti specifici per reati legati alla droga. Le risposte confuse e contraddittorie sui motivi del viaggio hanno convinto i militari ad aprire i bagagli. E lì è arrivata la scoperta: 11 involucri sigillati con cellophane, per un totale di 691 panetti di hashish, pari a 70,668 chilogrammi.

Secondo le stime degli investigatori, quel carico – diretto probabilmente a rifornire il mercato siciliano – avrebbe potuto fruttare oltre 500 mila euro, alimentando il traffico di stupefacenti nel territorio. Un colpo grosso, bloccato appena in tempo.

I quattro uomini sono stati subito arrestati e, su disposizione della Procura della Repubblica di Palermo, trasferiti presso la Casa Circondariale “Antonio Lorusso – Pagliarelli”, dove si trovano attualmente in custodia cautelare.

