Viaggio del Ricordo 2024, adesioni fino al 16 Febbraio

Roma Capitale e Città Metropolitana di Roma Capitale, in occasione del Giorno del Ricordo che ricorre il 10 Febbraio 2024, tornano ad organizzare con gli studenti e le studentesse delle scuole superiori il “Viaggio del Ricordo”.

Si tratta di un percorso formativo gratuito di conoscenza, ricerca e approfondimento sulle vicende del confine orientale italiano, per promuovere tra le giovani generazioni la storia e il ricordo delle Foibe e del dramma dell’esodo degli italiani di Istria, Fiume e Dalmazia.

Il progetto focalizza la Memoria come elemento essenziale per contrastare fenomeni di intolleranza, xenofobia e fanatismo ideologico, per un’educazione volta alla pace e al rispetto dei diritti umani.

Il viaggio, che si terrà tra Trieste, Istria, Pola, si svolgerà tra l’8 e il 10 aprile 2024 e sarà preceduto da un appuntamento di approfondimento.

La proposta di adesione al viaggio è stata inviata a tutte le scuole, che avranno tempo fino alle ore ore 23:59 del 16 Febbraio 2024 per manifestare il loro interesse.

Maggiori informazioni sulla pagina dedicata del Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale dove sono disponibili PROGRAMMA e MODULO DI ADESIONE.