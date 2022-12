Viaggio della Memoria 2022, il racconto degli studenti

Si terrà mercoledì 21 dicembre 2022 l’evento conclusivo del Viaggio della Memoria 2022/2023.

Quest’anno, infatti, dopo l’interruzione dovuta alla pandemia, Roma Capitale ha ripreso l’iniziativa, coinvolgendo, in un tour formativo in alcuni dei luoghi più significativi per la memoria storica del Novecento (Fossoli, Sant’Anna di Stazzema, Marzabotto e Gattatico), 132 studenti e studentesse delle classi terze di 34 Scuole Secondarie di primo grado di Roma, dal 21 al 24 novembre scorso.

L’evento conclusivo del 21 dicembre sarà l’occasione per una restituzione dell’esperienza, attraverso le parole e gli elaborati dei partecipanti al viaggio, protagonisti di un racconto rivolto alle ragazze e ai ragazzi delle altre scuole della città. L’evento si svolgerà on line dalle ore 9:00 alle ore 12:00, sarà inoltre trasmesso in streaming sui canali social dell’Amministrazione.

Qui di seguito la scaletta dell’evento:

9:00 – 09:30 saluti istituzionali

9:30 – 11:10 presentazione degli elaborati prodotti dagli studenti e dalle studentesse delle 34 scuole aderenti al Progetto Memoria

11:10-11:40 question time con interventi degli storici e dei testimoni

11:40-12:00 saluti finali e proiezione del videoclip che racconta l’esperienza del Viaggio della Memoria.