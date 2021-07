Viale della Primavera continua ad essere sfregiata dai criminali ambientali

È una strada importante del V municipio, viale della Primavera, percorsa ogni giorno da decine di migliaia di automobilisti e linee di trasporto pubblico. Purtroppo nonostante frequenti nostre segnalazioni, video e articoli, continua ad essere una delle strade preferite e bersagliate da chi, in barba a leggi e senso civico, impunemente, continua ad abbandonare rifiuti ingombranti di ogni genere.

E, purtroppo, rimangono a far bella mostra di sé, grazie al disservizio Ama, anche per mesi. Noi tuttavia, imperterriti continuiamo mostrarvi problematiche risolvibili con il normale Servizio di Ama peraltro BEN ARTICOLATO NEL CONTRATTO DI SERVIZIO IN VIGORE. L’unico problema è nell’organizzazione del lavoro, in chi assegna i servizi da effettuare e chi poi è preposto e pagato di più degli operai, per CONTROLLARE come il servizio è stato effettuato.

Anni fa hanno tolto gli Operatori Ecologici “SPAZZINI” per dare impulso alla Raccolta Porta a Porta. Purtroppo il servizio, anche per ricorsi al TAR, è stato interrotto e ad oggi non si sa o comunque non abbiamo letto da nessuna parte (interrogazioni e Question Time comprese) che fine abbiano fatto o in quale altra “importante funzione” li abbia dirottati l’Azienda.

Un’ultima cosa… a parte qualche ingombrante lasciato con il favore delle tenebre da veri e propri criminali ambientali, non è che ci sia bisogno di una discarica per conferirli e quindi spazzare e lavare strade e marciapiedi SI PUÒ… ove non ci sia IGNAVIA conclamata e reiterata. Eda noi documentata.

IL VIDEO

https://www.facebook.com/watch/live/?v=363539551818794&ref=search