Viale delle Orchidee e l’aiuola del super pensionato

Il 15 aprile Abitare A ha pubblicato l’articolo: Un’aiuola al posto di auto parcheggiate abusivamente.

Da Tor Tre Teste ci spostiamo a Centocelle, in Viale delle Orchidee. Una strada ovale di circa. 500 metri, con marciapiede, auto parcheggiate a spina, immondizia varia, tanti alberi che in primavera ed estate emanano un profumo intenso, tanta erbaccia.

Mia moglie, avuto il permesso dal pensionato, l’ha fotografato e scambiato quattro chiacchiere: è volontario in proprio, passa il tempo a pulire ciò che il servizio giardini e l’AMA non fanno. Aiuto non lo ha da nessuno, gli arnesi sono i suoi.

Il pensionato non è di Milano, non ha letto il Corriere della Sera, non ha letto Abitare A… è solo una brava persona che rispetta il nostro ambiente e dove viviamo.

Complimenti al super Pensionato di Centocelle.