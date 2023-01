Videointervista all’assessore del V Municipio Sergio Scalia sul Bilancio comunale e municipale

Pubblichiamo la videoIntervista del 25 gennaio 2023 all’assessore del V Municipio al Patrimonio e al Bilancio, Sergio Scalia, in merito al parere espresso dalla maggioranza del Consiglio municipale sul Bilancio Comunale.

Nella seduta di approvazione Fratelli d’Italia aveva presentato centinaia di emendamenti che sono stati bocciati.

Scalia ha spiegato che la scelta delle opposizioni di presentare centinaia di emendamenti, uno per ogni singolo problema o situazione presente nel Municipio, non poteva essere presa in considerazione in quanto la loro approvazione avrebbe significato l’impossibilità di realizzare i provvedimenti proposti: vuoi per una polverizzazione delle procedure di gara, vuoi per la mancanza di personale tecnico amministrativo.

Adesso la proposta di Bilancio, predisposta dalla Giunta Comunale ed emendata dalla maggioranza municipale, tornerà al palazzo senatorio per essere approvata nell’aula Giulio Cesare.

Tra gli altri argomenti affrontati nell’intervista ci sono l’immobile comunale di Via Carpineto e il Teatro tenda di viale Primavera.

Sul primo Scalia ha detto che è stato sgomberato e che ora dovrà essere il Comune a decidere se ristrutturarlo o demolirlo, essendo pericolante e con il tetto crollato.

Per il Teatro tenda il municipio ha chiesto al Comune di inserire nel bilancio i fondi per la demolizione: si tratta di un intervento in danno, cioè il Comune sostiena la spesa della demolizione che dovrà poi essere rimborsata dai proprietari del Teatro (avendo il TAR, a luglio scorso, respinto definitivamente il loro ricorso).