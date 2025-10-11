“Viecce!”, il podcast di Roma Capitale premiato al Premio Aretè 2025

Roma Capitale porta a casa un nuovo riconoscimento per la sua comunicazione innovativa.

Il podcast “Viecce! La vita nei quartieri di Roma”, dedicato al racconto autentico delle diverse anime della città, è stato premiato a Milano con il terzo posto al Premio Aretè 2025 nella categoria Comunicazione Pubblica.

Un traguardo importante per un progetto che — come sottolinea la motivazione della giuria — si è distinto “per la capacità di realizzare un progetto con modalità innovative di linguaggio e di ingaggio con la cittadinanza”.

A presiedere la giuria del prestigioso riconoscimento, che celebra ogni anno la comunicazione responsabile di enti pubblici, aziende e organizzazioni, è stato Francesco Billari, rettore dell’Università Bocconi.

Sul podio, insieme a Roma Capitale, anche l’Ospedale Regina Margherita di Torino per la campagna di sensibilizzazione alla vaccinazione contro l’HPV e A2A con il progetto Futuro in circolo, dedicato alle scuole italiane.

Il successo di Viecce! — condotto da Giorgio Maria Daviddi, romano DOC e voce del Trio Medusa — conferma il crescente interesse del pubblico per i racconti autentici di città.

Undici quartieri, da Garbatella a Montesacro, da San Lorenzo all’Eur, narrati attraverso le voci di ospiti d’eccezione che restituiscono il sapore genuino della vita quotidiana romana.

Per Roma Capitale, il Premio Aretè si aggiunge a una lunga serie di riconoscimenti ottenuti negli ultimi anni: dallo Smartphone d’Oro 2023 al Polaris Award, fino al Best Digital City Branding 2024.

Segno che anche la comunicazione pubblica, quando sa parlare il linguaggio dei cittadini, può diventare una forma d’arte.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.