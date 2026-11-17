Avevano trasformato l’incrocio di piazzale Labicano, a Porta Maggiore, in una zona off-limits controllata con la forza, dove il pretesto della pulizia dei parabrezza serviva anche a mettere a segno furti negli abitacoli delle auto ferme al semaforo.

È quanto hanno scoperto questa mattina gli agenti dell’Unità Sicurezza Pubblica Emergenziale (Spe) della Polizia Locale di Roma Capitale al termine di un’operazione sotto copertura culminata nella denuncia di nove persone — sei uomini e tre donne di nazionalità romena — per tentata estorsione in concorso, con l’aggravante del numero dei partecipanti.

L’intervento nasceva dalle segnalazioni raccolte tra cittadini e residenti su ripetuti episodi di furto ai danni di automobilisti in coda, derubati dopo l’apertura improvvisa degli sportelli durante l’approccio dei lavavetri.

L’osservazione in abiti civili e il blitz dell’Unità Spe

Per documentare i fatti, un agente della Polizia Locale in abiti civili si è finto lavavetri restando a monitorare l’area per circa un’ora. Intorno alle 10:30 è stato avvicinato da nove individui muniti di secchi e aste che gli hanno ordinato di allontanarsi, rivendicando il possesso esclusivo di quel semaforo da oltre dieci anni e minacciando ritorsioni fisiche in caso di rifiuto.

L’immediato intervento degli altri agenti dell’Unità Spe presenti a supporto ha permesso di fermare l’intero gruppo, sottoposto a identificazione e fotosegnalamento e successivamente deferito all’Autorità Giudiziaria per tentata estorsione aggravata dalla partecipazione di più di cinque persone.

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