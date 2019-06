“Vigileremo su realizzazione scuola via Pensuti”

«Dopo svariati anni di attesa, finalmente, gli abitanti di Muratella vedranno realizzata una scuola per i propri bambini. Queste famiglie hanno atteso fin troppo tempo, ma, arrivati a questo punto, non ci sono davvero più scuse: il polo scolastico di Via Pensuti, che prevede tre classi per la scuola dell’infanzia e altrettante per il nido comunale, può finalmente essere realizzato. Con l’ultima variazione di bilancio, infatti, è stato messo a disposizione il fondo necessario, un importo pari a 1.400.000 euro. Di recente, poi, anche gli uffici tecnici hanno ripreso ad attivarsi in modo da poter far riprendere al più presto i lavori.

Accompagneremo i residenti di Muratella fino alla fine di quello che, per anni, è stato un loro incubo e lo faremo, cronoprogramma alla mano, sorvegliando attentamente sulla tempistica e le modalità con le quali opererà quest’amministrazione, incapace di rispondere in maniera adeguata alle esigenze della cittadinanza».

Così Rachele Mussolini, consigliere comunale della lista civica Con Giorgia e Vice Presidente della Commissione Controllo, Garanzia e Trasparenza di Roma Capitale, Federico Rocca, responsabile Enti Locali FdI e coordinatore FDI municipio XI, e Valerio Garipoli, già capogruppo di FdI al Municipio XI.