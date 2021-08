VIII Premio Letterario C. Martinelli – Al primo posto la poesia “Pietre della memoria” di Giulio Bernini

In attesa di conoscere il vincitore della categoria libri dell’8° Concorso Letterario Caterina Martinelli, indetto dall’Associazione Culturale Vivere a Colli Aniene, è stata ufficializzata la classifica della categoria B – Poesie. Grazie alle votazioni di una giuria qualificata, composta in gran parte da scrittori che si sono aggiudicati premi importanti nelle precedenti edizioni del Premio Caterina Martinelli, la poesia prima classificata è “Pietre della memoria” del poeta Giulio Bernini (Monte Compatri – RM). La poesia è dedicata ai Martiri di Sant’Anna di Stazzema, un crimine di guerra nazifascista compiuto dai soldati tedeschi all’alba del 12 agosto 1944. Ricordiamo che Sant’Anna era stata dichiarata zona bianca dai tedeschi, in grado cioè di accogliere popolazione civile sfollata, invece in poco più di tre ore furono massacrate 560 persone, tra cui molti bambini. I versi della poesia rappresentano un grido di dolore (… sono lontani i vivi, lontana la compassione…) ma anche di speranza (… per un sogno che vuole fiorire e ha nome libertà…).

Giulio Bernini è già stato vincitore della stessa sezione nel 2017 (5° premio Letterario Caterina Martinelli) ed ha ricevuto numerose segnalazioni di merito e menzioni d’onore nelle varie edizioni a cui ha partecipato.

Le piazze d’onore sono andate rispettivamente alla poesia “Il treno per Treblinka” del poeta salernitano Vittorio Di Ruocco e alla poesia “Il tempo rallentato” dell’autore Pier Carlo Beretta di Voghera.

Il premio speciale per la poesia in lingua dialettale è stato assegnato alla poetessa romana Carla Barlese con la poesia “Er binario 23”.

A seguire la classifica definitiva della categoria POESIE dell’8° Premio Letterario Caterina Martinelli di Roma:

Sezione B – Poesie – Classifica definitiva 8° Concorso C. Martinelli – anno 2021

Giulio Benini Pietre della memoria 1° Classificato

Vittorio Di Ruocco Il treno per Treblinka 2° Classificato

Pier Carlo Beretta Il tempo rallentato 3° Classificato

Carla Barlese Er binario 23 Premio speciale per la migliore poesia in dialetto

Giulio Bernini Di una donna, il tempo impregnato di dolore Menzione d’onore

Elisabetta Liberatore Le ragazze di Kobane Menzione d’onore

Sabrina Tonin In requiem tuam Menzione d’onore

Giovanni Canzoneri Nu surrisu e ‘na carizza Segnalazione di merito

Michele Pochiero A l’umbriari Segnalazione di merito

Umberto Druschovic Il silenzio degli alberi Segnalazione di merito

Giuseppe La Rocca Tempu suspisu Segnalazione di merito

In attesa delle prossime comunicazioni per la classifica della categoria libri, prevista per la metà del mese di settembre, vi ricordiamo che la Cerimonia di Premiazione avrà luogo a Roma, nel quartiere di Colli Aniene, sabato 23 ottobre 2021 presso la Biblioteca della Vaccheria Nardi. L’organizzazione si riserva di variare tale data per eventuali esigenze logistiche o legate alle disposizioni per l’emergenza sanitaria in corso.