VIII Premio Letterario C. Martinelli – Trionfa Luca Bucciantini nella categoria Racconti

Sono stati resi noti, con un comunicato, i primi risultati dell’8° Concorso Letterario Caterina Martinelli indetto dall’Associazione Culturale Vivere a Colli Aniene. In attesa di conoscere i vincitori delle categorie Poesie e Libri è stata resa nota la classifica della categoria A – “Racconti”. Grazie alle votazioni di una giuria qualificata, composta in gran parte da scrittori che si sono aggiudicati premi importanti negli scorsi anni, il racconto “Il Tempo, La Vita, La Morte” dello scrittore toscano Luca Bucciantini ha conquistato il primo posto della classifica precedendo l’opera “America” dell’autore marchigiano Piko Cordis e “‘Asorarosa” dello scrittore romano Nicola Sgaramella.

Lo scrittore Piko Cordis è l’unico autore entrato in classifica con ben due opere perché il suo racconto “L’irregolare” figura al quinto posto delle preferenze dei giurati. Il premio speciale della giuria è stato assegnato al racconto “Mare Nero” di Luca Laurenti. Le altre due menzioni d’onore sono state assegnate agli scrittori Maria Vittoria Pipeschi e Camillo Lanzafame mentre le segnalazioni di merito sono andate a Luca Fazi, Gabriele Andreani e Vincenzo Forciniti.

La qualità e la quantità dei lavori pervenuti a questa ottava edizione del premio letterario sono stati superiori alle precedenti e non è stato facile decidere il nome del vincitore perché più di un concorrente poteva aspirare alla più ambita posizione. La scelta di premiare Luca Bucciantini è stata presa dalla giuria per lo stile del racconto e l’originalità del testo, che narra in forma metaforica il viaggio della vita verso una morte non temuta, che diventa sinonimo di eternità. Un racconto da assaporare e da leggere più volte perché ogni volta si scopre un aspetto diverso.

A seguire la classifica definitiva della categoria racconti dell’8° Premio Letterario Caterina Martinelli di Roma:

Sezione A – Racconti – Classifica definitiva 8° Concorso C. Martinelli – anno 2021

Luca Bucciantini Il Tempo, La Vita, La Morte 1° Classificato

Piko Cordis America 2° Classificato

Nicola Sgaramella ‘Asorarosa 3° Classificato

Luca Laurenti Mare nero Premio della Giuria

Piko Cordis L’irregolare Menzione d’onore

Maria Vittoria Pipeschi Monte Grappa, memorie di un soldato Menzione d’onore

Camillo Lanzafame Gli scatti di Fabrizio, il fotografo degli ultimi Menzione d’onore

Luca Fazi Le rose d’agosto Segnalazione di merito

Gabriele Andreani La quadratura del cerchio Segnalazione di merito

Vincenzo Forciniti La Fioca Luce Segnalazione di merito

In attesa delle prossime comunicazioni per le classifiche di libri e poesie, previste per il mese di settembre, vi ricordiamo che la Cerimonia di Premiazione avrà luogo a Roma, nel quartiere di Colli Aniene, sabato 23 ottobre 2021 presso la Biblioteca della Vaccheria Nardi. L’organizzazione si riserva di variare tale data per eventuali esigenze logistiche o legate alle disposizioni per l’emergenza sanitaria in corso.