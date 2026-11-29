Stamattina, domenica 29 novembre ’2026, tra i tantissimi fedeli presenti si respirava in chiesa un clima molto partecipativo e devoto. Dopo la Messa delle ore 10, nella Chiesa di San Gerardo Maiella del quartiere di Villa De Sanctis, officiante il Padre Gennaro Sorrentino, della Congregazione dei Redentoristi, insieme al Parroco don Roberto, è stata benedetta la reliquia posta sotto la statua del Santo.

Quest’anno si celebra il 300° della nascita del Lucano Gerardo Maiella, del cui evento questa testata giornalistica ha pubblicato più di un articolo informativo, con notizie particolari anche sulla sua figura di giovane e di religioso.

Il Santo entrò tra i Redentoristi nel 1748, all’età di 22 anni e pronunciò i voti il 16 luglio del 1752 ad appena 26 anni (dopo 3 anni morì di tisi a Materdomini, in Lucania). Il reliquario è stato donato dalla famiglia di Mario Mareri.

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