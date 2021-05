Villa De Sanctis, dove le Istituzioni latitano

Siamo nel V municipio, in L.go S. Gerardo Maiella, a Villa De Sanctis, un quartiere che da oltre dieci anni paga quello che potrebbe essere definito, senza offendere nessuno, un vero e proprio menefreghismo sommato ad incapacità dell’istituzione locale.

Erbe infestanti ovunque, le poche aiuole abbandonate e con tagli dell’erba fatti quando questa ha raggiunto il metro di altezza.

Pulizie che possiamo tranquillamente definire inesistenti, cassonetti che non vengono svuotati e che spesso, essendo privi di coperchio aumentano la possibilità di rifiuti in terra.

In Largo S.Gerardo Maiella, un punto di ritrovo importante per ragazzi e anziani, visto anche la presenza della Parrocchia e di tante panchine che potrebbero, se fossero in uno stato decente, ospitare decine e decine di persone.

Ma ovviamente non è questo il caso, considerato l’ammaloramento di quasi tutte le panchine presenti.

A questo va aggiunto lo stato della pavimentazione sollevata in più punti e che costituisce un serio pericolo, specialmente per le persone anziane.

Per ultimo la fontanella otturata è divenuta il classico letamaio che in questo caso gli fa da cornice.

E le Istituzioni latitano, anzi continuano a latitare.

IL VIDEO

https://www.facebook.com/watch/live/?v=463431611624841&ref=search