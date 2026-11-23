Domenica 29 novembre, dopo la Messa delle ore 10 nella chiesa di San Gerardo Maiella, nella omonima piazza, a Villa de Sanctis, verrà inaugurato e benedetto il reliquiario del Santo, nel Trecentesimo anniversario della sua nascita e in occasione del Cinquantesimo della prima Messa celebrata dal primo parroco dell’allora Casilino 23, don Benito.

Il reliquiario è un bel bassorilievo, fatto in pietra ricostruita, dell’artista Sergio Pichierri. L’opera artistica è posta sotto la statua del Santo, appena dopo l’ingresso in chiesa, a destra. Nel cerchietto al centro del bassorilievo è depositata la reliquia.

Nella Messa delle ore 10 il Provinciale dei Redentoristi benedirà l’opera scultorea contenente le reliquie.

Nel bassorilievo si staglia la figura di San Gerardo mentre stringe con una mano il Crocefisso, con l’altra mano offre un panino ad un bambino che gli è proteso dalla Madre.

Alla Messa saranno presenti bambine e bambini con le famiglie, in onore del Santo, protettore, tra l’altro, delle gestanti e, appunto, dei bimbi.

Gerardo è nato il 6 aprile 1726 a Muro Lucano, nella casa di famiglia di umili origini, che riproduciamo in foto.

Il padre era sarto, un mestiere che praticò lo stesso Gerardo. Sono più di uno i miracoli attribuiti al chiamato da Dio, in particolare quello del “panino bianco”, avvenuto a sei anni a Capodigiano, una frazione di Muro Lucano.

Ad appena sei anni, davanti ad un quadro della Madonna col bambino, Gerardo raccontò di avere ricevuto un panino bianco da un altro bambino accompagnato da una “bella Signora”. Da grande, Gerardo, divenuto religioso redentorista, interpretò quel regalo come la presenza di Gesù, col richiamo alla Eucaristia.

A trecento anni dalla nascita sono state numerose le celebrazioni religiose e devote di ceti popolari che ricordano il giovane Gerardo: morì pure giovane, ad appena 29 anni.

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