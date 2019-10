Villa De Sanctis, ripristinati i giochi danneggiati

Dopo l’atto vandalico registrato, pochi giorni fa, a Villa Gordiani, Dario Pulcini comunica quanto successo a Villa De Sanctis in un post: “Ci siamo trovati a dover intervenire di nuovo in un’altra area ludica presente in uno dei tanti parchi del V Municipio. Siamo intervenuti, infatti, nell’area ludica di Villa De Sanctis dove erano stati danneggiati alcuni giochi. Ignoti hanno divelto le strutture facendo emergere dei chiodi che tenevano salde le strutture presenti. Abbiamo ripristinato i giochi e sistemato l’area che è di nuovo accessibile a tutti i bambini. Ricordo che si tratta di una villa molto frequentata dai cittadini nonché un fondamentale polmone verde del nostro territorio”.

Oltre all’intervento sui giochi, Pulcini ha spiegato: “Abbiamo sollecitato ed ottenuto anche un intervento da parte del Servizio Giardini. Gli operatori sono, infatti, intervenuti nella villa ed hanno effettuato uno sfalcio e pulizia delle aree verdi, come potete vedere nelle foto in allegato”.

L’Assessore ha poi concluso: “Nonostante le difficoltà che incontriamo quotidianamente lungo il nostro percorso, non ci fermiamo e non ci lasciamo demoralizzare. Continua il nostro lavoro di riqualificazione delle aree verdi e di cura e manutenzione dei parchi presenti nel nostro Municipio”.