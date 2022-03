Villa De Sanctis: sotto i nostri piedi un mondo tutto da scoprire

Sabato 5 marzo 2022 ho avuto la possibilità di visitare le cavità sotto il nostro quartiere, Villa De Sanctis con l’associazione “Roma Sotterranea”.

Stiamo parlando della più vasta area ipogea antropizzata in tutta Europa, con un’estensione di circa 900.000 km quadrati. Un altro primato del V Municipio!

Al di sotto di Villa De Sanctis, Torpignattara, Via Casilina e parte di Centocelle si estende una fitta rete di cunicoli e gallerie che da oltre duemila anni viene frequentata, aumentata e modificata.

Nate come cave di pozzolana (l’ingrediente “segreto” delle costruzioni romane) le gallerie sono state utilizzate sia nella loro funzione originaria, sia come depositi, sia purtroppo come luoghi di sversamento (le famigerate discariche sotterranee) sia come fungaie (abusive almeno negli ultimi tempi).

Durante tutto il percorso della visita oltre alla meraviglia dell’avventura in sé è stato possibile iniziare a comprendere come le strutture che si trovano al di sotto del nostro territorio non sempre sono foriere di disastri, non sempre rappresentano un pericolo, ma alcune volte possono essere un passaggio (e non tanto sotterraneo) di opportunità di valorizzazione del territorio.

È possibile visitare queste autentiche meraviglie in assoluta sicurezza e per farlo è sufficiente iscriversi a Roma Sotterranea che offre e programma escursioni uniche.