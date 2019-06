Villa De Sanctis: Una discarica a cielo aperto (E la colpa non è tutta dell’AMA)

Roma, Villa de Sanctis. Un quartiere relativamente piccolo, poco trafficato e lontano da occhi indiscreti: tutte qualità che se da un lato rendono il quartiere un luogo tranquillo e vivibile, dall’altro favoriscono le azioni illegali. Come è sotto gli occhi di tutta la città ormai da mesi, Roma sta vivendo il problema rifiuti, è innegabile. Nel quartiere di Villa De Sanctis in particolare, oltre all’assenza di una costante raccolta ordinaria dei rifiuti, i cittadini assistono, ed in parte contribuiscono, all’abbandono selvaggio di rifiuti speciali quali vernici, oli usati, calcinacci, materassi e molti altri. I responsabili di questi reati sono perlopiù aziende, ditte edili e negozi. La domanda sorge spontanea: perché lo fanno?

La risposta appare purtroppo altrettanto ovvia: interesse economico. Queste persone sono convinte di poter risparmiare discrete somme di denaro evitando di pagare le isole ecologiche per il corretto smaltimento dei rifiuti o degli imballaggi da loro prodotti, tuttavia non comprendono, o consapevolmente ignorano, il fatto che ciò che loro stanno risparmiando in denaro lo pagheranno in salute i residenti del quartiere.

La situazione ha ormai raggiunto un livello critico, tanto da creare seri rischi per la salute e per l’igiene pubblica, tuttavia in pochi sembrano curarsene. Il sentimento che domina tra la cittadinanza è l’accettazione passiva di questa condizione, una rassegnazione generale che ha portato tutti ad autoconvincersi che questa sia la normalità. Il nostro giornale ha realizzato una mappa dettagliata ed interattiva del quartiere, documentando strada per strada, cassonetto per cassonetto, la situazione rifiuti.

Cosa possono fare i singoli cittadini al riguardo? Un’idea è sicuramente quella del volontariato: riunirsi e confrontarsi con altre persone interessate al problema per delineare possibili soluzioni, magari con associazioni come il circolo di Legambiente” Si può fare”, attivo sul territorio ed interessato al problema, oppure tramite comitati di quartiere. Un’altra idea è quella di presentare un esposto alla procura, ma il primo passo consiste sicuramente nel cercare di cambiare il proprio stile di vita, cercando di acquistare prodotti con pochi imballaggi, oltre che smaltire correttamente i rifiuti, in particolar modo quelli speciali. Il contributo di ognuno può fare la differenza. Il nostro giornale Vi terrà aggiornati sull’evolversi della situazione.

Valerio Mezzanotte

(link mappa interattiva https://www.google.com/maps/d/edit?hl=it&mid=1ufF4RZ4ZzDjEwMIGgVU_In6K1mwTmQSp&ll=41.880897290732875%2C12.55611533007982&z=17 )