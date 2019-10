Villa Gordiani, ripristinato il gioco vandalizzato

L’Assessore alle Politiche Ambientali del V Municipio, Dario Pulcini, ha reso noto in un post su Facebook l’atto vandalico che è stato compiuto da ignoti nell’area ludica di Villa Gordiani: “Siamo intervenuti a Villa Gordiani dove, appena un mese fa, avevamo installato dei giochi inclusivi nell’area ludica. Siamo dovuti ritornare nell’area in quanto purtroppo è stato danneggiato un gioco che avevamo inserito.

Ignoti hanno rotto un seggiolino inclusivo montato poche settimane fa.

Il seggiolino è stato prontamente sostituito e ora è di nuovo disponibile per tutti. I giochi inclusivi hanno infatti la finalità importante di aiutare nella socializzazione e, soprattutto, sono caratterizzati dalla piena accessibilità (anche per i bambini che hanno una ridotta capacità motoria)”.

Pulcini ha ribadito: “È bene ricordare che sono giochi progettati e ideati per i più piccoli, non per adulti che spesso, erroneamente, li utilizzano.

Nonostante le difficoltà che spesso incontriamo lungo il nostro cammino, non ci fermiamo.

Continua il nostro lavoro di manutenzione ordinaria e straordinaria per rendere tutte le 44 aree ludiche presenti nel Municipio fruibili ai bambini e riqualificare così i tanti parchi presenti nel nostro territorio, rendendoli piccoli gioielli della nostra città”.