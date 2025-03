Villa Lazzaroni, al via lavori area ludica

Sono stati avviati dal dipartimento Tutela ambientale i lavori di completo rifacimento dell’area ludica di Villa Lazzaroni, nel Municipio VII.

L’intervento prevede l’installazione di giochi per bambini fino a tre anni con un’altalena doppia con seggiolini a gabbietta, una casetta, uno scivolo a forma di draghetto e un dondolo doppio.

Per i più grandi saranno installati un’altalena tripla con seggiolino a nido inclusivo e una struttura a torri con scivoli e pareti d’arrampicata. Tutta l’area sarà dotata di pavimentazione antitrauma. La durata dei lavori è di circa due mesi.

Parallelamente, sono in fase di completamento gli interventi di rifacimento della pavimentazione e del corrimano della pista di pattinaggio esistente che viene ampliata con l’aggiunta di due campetti per street basket.

“Con una serrata programmazione e progettazione – afferma Sabrina Alfonsi, assessora all’Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti – prosegue il lavoro capillare di riqualificazione e realizzazione ex novo di aree ludiche, sportive e playground in tutti i quadranti della città.

Con investimenti di oltre 5 milioni di euro abbiamo già completato oltre 150 tra aree gioco e fitness in tutti i municipi, nella convinzione che siano interventi che contribuiscono in modo determinante a creare preziosi luoghi di socialità, gioco e benessere psicofisico migliorando la qualità della vita nei quartieri“.

L’intervento di Villa Lazzaroni si inserisce all’interno dell’appalto di manutenzione straordinaria finanziato con oltre 2 milioni di euro con cui sono stati realizzati, tra gli altri, i lavori di riqualificazione della pista di pattinaggio e delle aree ludiche al Parco Nemorense nel Municipio II, l’area ludica di Piazza Santa Maria Consolatrice nel Municipio IV, le aree ludiche e il playground al Parco di Tormarancia AFA2 nel Municipio VIII e le aree ludiche e sportive appena inaugurate al Parco Baden Powell nel Municipio IV.

Sempre compresi nell’appalto gli interventi in corso la ristrutturazione e realizzazione di una nuova zona fitness al Parco Labia nel Municipio III e, di prossimo avvio, gli interventi al Parco degli Scipioni in Municipio I, non appena saranno ultimati i restauri del Colombaio effettuati dalla Sovrintendenza capitolina.

