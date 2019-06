Villa Massimo, Figliomeni (FDI): “Appena riaperta e già richiusa”

“L’ennesimo flop del M5s è servito. Infatti l’Amministrazione pentastellata, con tanto di taglio del nastro della stessa Raggi, circa un mese fa aveva riaperto Villa Massimo dopo ben sei anni di chiusura a causa di diversi contenziosi, ed oggi torna a chiudere i battenti. Il motivo? Perché l’Amministrazione non rimborsa i carabinieri volontari che aprono e chiudono i cancelli e come se non bastasse anche la manutenzione e la pulizia del verde della villa sono lasciati andare in malora.

“I soliti manifesti spot della Raggi fatti per farsi belli, che non tengono conto delle esigenze dei cittadini, soprattutto dei bambini che tra l’altro con la chiusura delle scuole avrebbero potuto utilizzare maggiormente la pregiata area verde. Chi li risarcirà per il fatto di non aver potuto godere della loro infanzia per così tanti anni? ”.

Lo dichiara Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina.