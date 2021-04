Villa Tiburtina è stata riaperta per un giorno

Centinaia di persone, fin dalla mattina, hanno animato una giornata di iniziative all’interno del cortile di questa struttura sanitaria pubblica chiusa da anni e per la quale un intero quartiere si è mobilitato.

Tutto questo si è reso necessario perché chi avrebbe il dovere di rispondere a queste richieste si rifiuta, non solo di rispondere concretamente, ma anche di sostenere uno confronto reale.

In questi mesi di campagna per la riapertura di Villa Tiburtina ogni interlocuzione con le istituzioni competenti è stata, infatti, ottenuta strappando passo dopo passo la possibilità di farsi semplicemente ascoltare.

Fino ad ora Regione Lazio, AslRm2, Sapienza Università di Roma si sono sollevati da qualsiasi responsabilità, senza dare dunque risposte concrete. Una sorta di gioco dell’oca dove si ritorna sempre al punto di partenza.

La giornata di ieri è stato un tentativo di spezzare questa dinamica perversa, richiedendo di fissare finalmente un incontro tra una delegazione dell’Assemblea di “Riapriamo Villa Tiburtina” e tutte le istituzioni coinvolte.

Un impegno che dovrebbe essere un atto dovuto e non una concessione discrezionale nei confronti di migliaia di abitanti che fin dall’inizio lo hanno richiesto con forza.

Tuttavia è stata l’ennesima occasione persa, nessun segnale da parte loro e solo l’ennesimo vergognoso silenzio.

Alla partecipatissima assemblea che si è tenuta dentro Villa Tiburtina, sono intervenute anche numerose realtà sparse sul territorio cittadino e nazionale che hanno vertenze simili tra cui l’ospedale di Cariati occupato da mesi, FEM.IN. Cosentine in lotta,il comitato Riapriamo il Maria Adelaide di Torino, Assemblea per la Salute del Territorio di Bologna, Non Sta Andando Tutto Bene di Brescia, e tante altre.

Non sarà né breve né facile, ma la determinazione e le mobilitazioni per ottenere un presidio sociosanitario pubblico territoriale non verranno meno

Assemblea “Riapriamo Villa Tiburtina

Coordinamento Regionale Sanità

#riapriamovillatiburtina