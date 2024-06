Viminale, un uomo di 63 anni trovato morto in strada: possibile decesso per caldo

Un uomo di 63 anni, cittadino senegalese senza fissa dimora, è stato trovato morto ieri giovedì 20 Giugno in via del Viminale, nel centro di Roma. L’allarme è scattato alle 13:00 circa, quando le temperature in città raggiungevano i 36 gradi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri della stazione Quirinale. Le cause del decesso sono ancora da accertare, ma si ipotizza un malore dovuto alle alte temperature.

L’uomo, infatti, non aveva con sé documenti o effetti personali che potessero aiutare a identificarlo.

L’esame autoptico, già disposto, fornirà ulteriori dettagli sulle cause del decesso e chiarirà se il caldo abbia effettivamente giocato un ruolo.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙