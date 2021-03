Vincenzo Tosti ci guarderà da lassù mentre camminiamo o corriamo nel Parco Tor Tre Teste

L’amica Maria Antonietta Missori ieri mi ha inviato questa email: “Ci incrociavamo con te quando correvamo pieni di energie alcuni anni fa nel Parco di Tor Tre Teste. Vincenzo era amante della corsa e della ginnastica, un podista conosciuto e apprezzato. Sapeva i luoghi dove era possibile ristorarsi con una mela, con un fico, una piccola prugna mentre si correva nel parco. Era pieno di vitalità. Aveva l’anima e la sensibilità di un artista. Coltivava con passione i suoi hobby per la pittura e la scultura, era anche un bravo restauratore, doti molto apprezzate. Era una persona dal carattere solare che è difficile dimenticare. Vincenzo da ieri sera non c’è più. Se ne è andato via dopo anni di tanta sofferenza. Sono sicura che ci guarderà da lassù sorridente, mentre camminiamo o corriamo nel Parco di Tor Tre Teste”.

Sì, Antonietta, ho un ricordo bellissimo di Vincenzo. Abbiamo corso insieme nella Podistica Tor Tre Teste. Era un atleta fortissimo, leale. Gli volevamo molto bene. Lo chiamavamo affettuosamente “Pinturicchio” per la sua passione e bravura nel dipingere. Era stato da giovane in Accade. Conservo un suo bellissimo quadro (un nudo di donna) che mi regalò dopo un mio articolo sulla sua esposizione nel centro polivalente del suo/nostro quartiere Tor Tre Teste. Quando tornerò nel parco mi fermerò a ricordarlo di fronte alla sua panchina preferita dalla quale osservava e giudicava in podisti in allenamento. E’ stato anche un bravo tecnico, sempre prodigo di buoni consigli.

Addio Vincenzo!