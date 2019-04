Vino e jazz alla Traccia martedì 16 aprile 2019

Continuano i martedì letterari alle ore 20 alla Traccia in via Tor de’ Schiavi 222 a Centocelle a cura dell’associazione Polvere di Stelle.

L’appuntamento è con la musica jazz di inizio secolo (ovviamente del secolo scorso) che stranamente vedrà come interpreti un duo di ‘enotecari’: Maria Chiara Forbicioni (Enoteca Cardeto in via di Tor Vergata ) e Giuseppe Guida (Enoteca Arte Del Bere in via Amelia).

Dovendo organizzare una serata musicale con una raffinata cantante dalla suadente e flautata voce come Maria Chiara con un eclettico e coinvolgente pianista come Giuseppe, ho pensato di farli fluttuare tra inebrianti vini della Lucania.

La ditta Alovini è già da tempo presente alla Traccia, con grande soddisfazione degli amici e clienti.

Tre i vini che saranno proposti: Rosato (bland di Aglianico e Montepulciano), Greco Le Ralle e Cabanico (un bland di Cabernet Sauvignon ed Aglianico).

Il professor Antonio Perelli reciterà alcune poesie inerenti al tema.

Personalmente cercherò di parlare poco e bere il giusto. Prosit

Henos Palmisano