I Carabinieri della Stazione di Cave hanno arrestato un 29enne, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto agli arresti domiciliari, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dall’Autorità Giudiziaria per le reiterate violazioni delle misure cautelari a suo carico.

L’aggravamento della misura dopo le segnalazioni dei militari

L’uomo era soggetto al regime degli arresti domiciliari, al divieto di avvicinamento alla persona offesa con dispositivo elettronico di controllo e al divieto di dimora nel Comune di Roma. A seguito delle inosservanze documentate dai militari, il giudice ha disposto l’aggravamento della misura sostituendo i domiciliari con il carcere; ultimate le formalità di rito, il ventinovenne è stato condotto nella Casa Circondariale di Roma Rebibbia.

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