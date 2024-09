Violenza a Centocelle:18enne accoltellato alla gola, il responsabile preso vicino alla metro

Accoltellato alla gola dopo una lite furiosa, abbandonato a terra in un lago di sangue, la vittima è stata soccorsa d’urgenza dal 118, mentre il suo aggressore riusciva a dileguarsi. Ma la fuga del colpevole, un 18enne egiziano, è durata poco: giovedì scorso è stato braccato dai carabinieri, che lo inseguivano senza sosta, e fermato nei pressi della stazione metro di Valle Aurelia.

L’incubo si è consumato domenica scorsa in piazza dei Mirti, a Centocelle. Qui, una banale lite tra due giovani è sfociata in un’esplosione di violenza che ha lasciato i residenti atterriti. Le urla disperate hanno spinto i vicini a chiamare i soccorsi. La vittima, anche lui appena 18enne, trasportato d’urgenza all’ospedale Vannini con una ferita profonda alla gola, è stata immediatamente operata e salvata per un soffio.

Le indagini lampo dei carabinieri hanno fatto emergere rapidamente indizi schiaccianti contro l’aggressore: la denuncia della vittima, insieme alle testimonianze dei presenti, ha permesso di identificare il colpevole, riconosciuto anche grazie a un confronto fotografico. Il giovane è stato catturato vicino alla fermata metro di Valle Aurelia e trasferito nel carcere di Regina Coeli. Il Tribunale di Roma ha convalidato il fermo e disposto la sua detenzione.

