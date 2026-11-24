All’ospedale San Camillo-Forlanini di Roma le richieste di aiuto delle donne e dei minori che subiscono violenza hanno già oltrepassato, a novembre, il bilancio dell’intero anno precedente. Tra il 1° gennaio e il 23 novembre 2026 lo Sportello Donna H24 ha aperto 339 nuove schede — ognuna riferita a un primo accesso nel corso dell’anno — contro le 330 registrate in tutto il 2025.

Il report, presentato dall’Azienda Ospedaliera alla vigilia del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, racconta il lavoro quotidiano dell’équipe gestita dalla Cooperativa Be Free accanto ai sanitari e agli assistenti sociali del Pronto Soccorso e dei reparti.

Dalle cifre emerge che il 57% delle persone accolte è italiana e il 43% migrante; il 28% ha tra i 18 e i 30 anni, il 4% oltre 65 anni e il 9% è minorenne. Quanto alle tipologie di abuso, i maltrattamenti pesano per il 40%, le violenze sessuali per il 15%, lo stalking per il 2% e il mobbing per un altro 2%, mentre tra i minori il 38% ha subito maltrattamenti, il 24% violenza sessuale e il 17% ha assistito a violenze in famiglia, solitamente contro la madre.

Nel 41% degli episodi l’autore è il partner o un ex partner, nel 16% un conoscente (con un 3% di superiori sul luogo di lavoro), nel 13% un familiare e appena nel 9% uno sconosciuto.

Le segnalazioni dei sanitari, l’insidia del GHB e il percorso verso la denuncia

Nove volte su dieci il percorso prende avvio da un colloquio diretto con le operatrici, mentre il restante 10% arriva tramite servizi sociali, terzo settore e rete antiviolenza; nel 18% dei casi, invece, è il personale sanitario a intuire una sospetta violenza di genere non dichiarata dalla paziente, osservando stati d’ansia, paura e agitazione psicomotoria oltre alle lesioni fisiche.

Il 27% delle vittime si presenta di notte, il 36% delle schede aperte nel 2026 si è tradotto in una denuncia e per l’8% è stato attivato il trasferimento in una struttura di accoglienza.

n campanello d’allarme riguarda infine il 35% degli accessi per violenza sessuale, in cui si sospetta il ricorso al GHB, la «droga dello stupro» incolore e quasi insapore che viene sciolta nelle bevande e provoca sonnolenza, amnesia e perdita di coscienza, risultando difficile da rintracciare se non si arriva rapidamente in ospedale.

«La collaborazione ultradecennale tra la Cooperativa Be Free e l’Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini ha permesso di creare un modello unico di accoglienza, in ambito sanitario — spiega la psicologa e coordinatrice Giulia Paparelli —. I numeri in costante aumento sono per noi il segno che questa metodologia di lavoro è efficace, perché unisce le competenze del personale sanitario, costantemente formato e sensibilizzato sul tema, a quelle delle operatrici antiviolenza; questa attenzione trasforma il momento dell’accesso in Pronto Soccorso in un’opportunità concreta di fuoriuscita dalla situazione di violenza».

Presente H24 tra Pronto Soccorso generale, pediatrico, ostetrico-ginecologico e reparti, il team garantisce ascolto, valutazione del rischio e messa in protezione in collegamento con la rete antiviolenza locale e nazionale.

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