Violenza contro le donne è problema di tutti

La campagna che vede insieme The Circle Italia e Polizia di Stato, dedicata alla violenza fisica, psicologica ed economica sarà on air dal 17 novembre a fine dicembre in tutta Italia con workshop per operatori del settore, incontri nelle scuole superiori, punti di informazione per i cittadini. Prima tappa Napoli 27/29 novembre, seconda tappa Bologna nei primi mesi del 2024

LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE È UN PROBLEMA DI TUTTI: questo è il messaggio della campagna di The Circle Italia e Polizia di Stato, ideata da Leandro Manuel Emede, on air in tutta Italia che accompagna anche l’avvio del progetto CERCHI ANTI VIOLENZA, con la prima tappa a Napoli (27/29 novembre), dedicato a formare, sensibilizzare, informare e condividere una cultura contro la violenza, per avere strumenti corretti, perché ciascuno possa fare la propria parte.

MA A CASA LA PICCHIA. LA VIOLENZA FISICA È VIOLENZA.

MA LA CONTROLLA OGNI ORA. LA VIOLENZA PSICOLOGICA È VIOLENZA.

MA SOLO LUI GESTISCE I SOLDI. LA VIOLENZA ECONOMICA È VIOLENZA.

Per la prima volta mi occupo, grazie a questo progetto, di violenza contro le donne e ho accettato per tanti motivi. Grazie a The Circle e a Polizia di Stato che mi hanno coinvolto e che mi hanno permesso di lavorare con sicurezza e serietà. Sono convinto che chi ha la fortuna di fare un lavoro come il mio debba applicare questo privilegio per comunicare messaggi e soprattutto provare a immaginare un futuro diverso.

Così Leandro Manuel Emede, fotografo e regista.

La violenza sulle donne è un problema di tutti, tutti i giorni: di una bambina, di una ragazza, di tante donne, un problema per un neonato, figlio di una vittima e di un uomo violento, per i genitori di figlie che subiscono, per un fratello che ha una sorella che vive nella paura, per gli amici, per i vicini di casa, per i medici che quella donna curano, per chi lo sa, per chi la violenza la combatte per mestiere. È un problema di tante madri e padri che hanno figli violenti e dei familiari e degli amici di quegli uomini che usano la violenza. The Circle Italia Onlus dal 2010 ha raccolto più di 2 milioni di euro, distribuendoli ad associazioni che lavorano sul campo e realizzando progetti, ma mai come ora, con Cerchi Anti Violenza siamo convinte, certamente grazie alla collaborazione con Polizia e allo straordinario numero di socie volontarie coinvolte, di essere così ‘vicine’ al problema, vicine alle persone. La violenza contro le donne è un problema di tutti è il nostro messaggio e vorremmo diventasse anche il vostro. Aiutateci condividendo il progetto attraverso i canali social, attraverso mail, newsletter o anche parlandone perché parlare di violenza è già un modo per combatterla. Aiutiamoci, grazie. (Adelaide Corbetta, presidente The Circle Italia Onlus)

#CERCHIANTIVIOLENZA è nato grazie alla donazione di Elodie e Myss Keta vincitrici di Celebrity Hunted di Amazon Prime Video ed Endemol Shine Italy.

The Circle è il network di donne, fondato da Annie Lennox che si impegna, a titolo volontario e gratuito, a favore di donne che vivono in difficoltà in Italia e nel mondo. www.thecircleitalia.org