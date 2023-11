Violenza di genere, il progetto”Ask for Angela” esteso a tutta Roma

“Sarà esteso a tutto il territorio comunale ‘Ask for Angela – Chiedi di Angela’, il progetto di formazione per commercianti ed esercenti contro la violenza sulle donne. Come Presidente dell’Assemblea capitolina ho aderito con grande sensibilità e attenzione all’iniziativa. Dopo le esperienze positive nei Municipi X e XI, stiamo elaborando a livello comunale un progetto unico. Insieme all’Assessora Monica Lucarelli abbiamo già partecipato ad un incontro con Questura e Confcommercio Roma per delineare i passaggi e le procedure necessarie. I locali aderenti saranno formati dalla Polizia di Stato e contrassegnati da un logo all’ingresso, per aiutare chiunque si trovi in una situazione di pericolo. Crediamo che questa sia una misura concreta per fare prevenzione ed essere di supporto a tante donne vittime di violenza fisica e psicologica che hanno paura di denunciare”, così in una nota la Presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli.

Avviato con Presidenza Assemblea Capitolina, Assessorato Pari Opportunità, Questura e Confcommercio Roma l’iter per attuare le procedure necessarie ad estendere l’iniziativa in tutti i Municipi-