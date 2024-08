Violenza domestica a Centocelle: aggredisce la moglie e si frattura la mano, arrestato 37enne

Un pomeriggio da incubo quello di ieri 27 Agosto per un 37enne italiano, finito in manette dopo una furiosa lite con la moglie. L’uomo, in preda alla rabbia, ha preso a pugni la porta d’ingresso con tale violenza da fratturarsi la mano. La vicenda si è svolta a Centocelle, dove i carabinieri lo hanno arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

Tutto è iniziato quando la vittima ha chiamato il numero di emergenza 112, raccontando di come il marito, dopo un acceso litigio, aveva sfogato la sua ira contro la porta, fino a procurarsi una frattura.

I carabinieri, intervenuti immediatamente, hanno raccolto la testimonianza della donna, che ha rivelato di essere vittima di violenze domestiche da tempo.

Trasportato d’urgenza al pronto soccorso del Policlinico Casilino, al 37enne sono state riscontrate lesioni con una prognosi di 30 giorni.

Dopo aver raccolto prove schiaccianti contro di lui, i carabinieri, in collaborazione con la procura di Roma, lo hanno condotto al carcere di Regina Coeli. Il tribunale ha convalidato l’arresto, imponendo all’uomo il divieto di avvicinamento alla moglie.

